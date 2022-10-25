Аннексия четырех регионов Украины вызвала раскол в Кремле, — ISW

По оценкам военных исследователей, ВСУ освободят Херсон к концу года, что только усилит раскол в путинском окружении на провоенную и "переговорную" фракции. Сам же Путин не стремится к переговорам.

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Вопрос об аннексии четырех регионов Украины вызвал разногласия внутри Кремля и эти разногласия будут усиливаться по мере контрнаступления ВСУ и освобождения новых территорий. Об этом пишут аналитики из "Института изучения войны", ссылаясь на заявления главы ГУР Кирилла Буданова и сообщения пророссийских блогеров.

По словам Буданова, некоторая кремлевская элита не поддержала решение Путина аннексировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины еще до захвата этих территорий. После этого многие представители РФ связались со своими западными коллегами и заявили, что не заинтересованы в продолжении войны, и что нужны переговоры.

Связанные с ЧВК "Вагнера" паблики также отмечают раскол — на провоенную и "переговорную" франции в Кремле.

Военные исследователи считают, что заявления некоторых представителей Кремля о готовности к серьезным переговорам не отражают собственную точку зрения президента страны Владимира Путина, о чем свидетельствуют его же решения. К переговорам призывают те из окружения Путина, кто проиграл внутрикремлевский спор, и сейчас пытаются убедить Запад и Украину пойти на определенные уступки, чтобы переубедить Путина.

Херсонская область

Российские силы, судя по всему, готовятся оборонять Херсон и только частично отводятся из области, несмотря на ранее подтвержденные сообщения о выводе ряда подразделений РФ. Буданов заявил, что ВС РФ не отступают из Херсона, а готовятся к уличным боям.

Такой вывод согласуется с данными, которые ISW отслеживала в конце октября. В недавних сообщениях об активности россиян не всегда прослеживаются четкие отличия между тем, что они делают в городе Херсоне и западной части Херсонской области.

Вместе с тем, в силу текущего положения России в северной части Херсонщины, к концу текущего года ВСУ, судя по всему, освободят северную часть области. Один из российских военкоров заявил, что Херсон нужно сдать, так как попытка удержать город под своим контролем невыгодна и чревата потерями. Если ВС РФ рассчитывают на долгосрочную войну с Украиной, он не видит ничего страшного в сдаче Херсона.

Напомним о заговоре наемников в Кремле. Пригожин и Гиркин создают военизированную структуру, которая угрожает Путину. Экс-главарь донбасских боевиков Игорь Гиркин вербует новобранцев в собственную армию, которая станет противовесом пригожинской ЧВК.

Ранее Фокус сообщал, что жители Херсона боятся тишины, а выстрелам, наоборот, радуются. По звукам выстрелов горожане понимают, что Украина о них не забыла.