Сделка на 3 млрд: Германия ждет разрешения США на поставку израильских систем ПРО "Хец-3"

Одобрение со стороны Министерства обороны США необходимо, поскольку американское ведомство профинансировало большую часть расходов по разработке и оснащению Израиля этой системой ПРО.

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Пентагон в настоящее время обсуждает запросы Министерства обороны Израиля и Минобороны Германии на получение одобрения на продажу системы "Хец-3" (Стрела-3) компании Aerospace Industry в Германию. Стоимость составляет 3 миллиарда евро, сообщает израильское издание "Калькалист".

Поставки передовой ПРО в Германию должны осуществляться в рамках совместного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны под названием "Небесный щит Европы", о создании которого 14 европейских стран NATO и Финляндия договорились в октябре 2022 года. Однако для этого необходимо одобрение со стороны американского Министерства обороны, имеющего право вето, поскольку Пентагон профинансировал большую часть расходов по разработке и оснащению Израиля этой системой ПРО.

Отмечается, что первоначально сумма сделки составляла 2 млрд евро, но в настоящий момент сумма увеличилась до 3 млрд, что станет для Израиля крупнейшей сделкой по экспорту оборонной продукции.

Ранее Вашингтон заблокировал поставку этой системы Южной Корее, однако в Берлине и Иерусалиме рассчитывают на то, что в текущей ситуации, на фоне войны в Украине, сделке будет дан "зеленый свет".

Германия хочет развернуть системы уже в 2025 году. Учитывая сжатые сроки выполнения заказа, большая часть производства, по крайней первой партии, будет выполняться не в США и в Германии, а в Израиле.

Что известно о системе "Хец-3"

Создание "Хец-3" началось более 10 лет назад, а система была официально принята на вооружение 18 января 2017 года. Первая серия испытания ПРО состоялась на Аляске в июле 2019 года и прошла успешно.

"Хец-3" предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего действия вне атмосферы, путем прямого попадания в цель (hit-to-kill). Боевая часть ракеты не оснащается взрывчаткой, осколками и взрывателем, так как поражение цели достигается за счет колоссальной кинетической энергии двух движущихся навстречу с огромной скоростью объектов. Но такой подход требует идеальной точности перехвата. Высота перехвата — до 100 км, при дальности полета баллистических ракет противника (т.е. целей "Хец-3") от 400 до 2000 км (по другим источникам — до 5500 км).

"Хец-3" может эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз, из-за чего ПРО является ключевым элементом многослойной системы обороны Израиля.

[ + – ] Система противоракетной обороны "Хец-3"

Ранее сообщалось, что по словам израильского президента Ицхака Герцога, Иерусалим не может поставлять в Украину определенные системы противовоздушной обороны из-за существующих ограничений. Однако Израиль вполне может оказывать военную поддержку Украине, поставляя нелетальное вооружение.