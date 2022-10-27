"Есть ограничения": Израиль не может поставлять в Украину определенные системы ПВО, — Герцог

Президент Израиля отметил, что страна готова передать Киеву нелетальное вооружение.

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Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна не может поставлять в Украину определенные системы противовоздушной обороны из-за существующих ограничений. Однако Иерусалим готов передать Киеву нелетальное вооружение. Об этом он рассказал американскому телеканалу CNN.

По его словам, у некоторого израильского вооружения нет экспортной версии. Кроме того, Израиль опасается, что оно может попасть в руки врагов. Однако Герцог отметил, что страна помогает Украине, где может.

"Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь", — заявил он.

Ицхак Герцог также возразил против критики позиции Израиля в отношении поставок вооружения. Он отметил, что США и Европа отказались предоставить Украине некоторую военную технику.

Он также заявил, что Иерусалим анализирует ситуация с использованием Россией иранских беспилотников на войне с Украиной.

Напомним, 26 октября Ицхак Герцог показал доказательства применения РФ иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в Украине. Он отметил, что происхождение БПЛА скрывают за кириллическими буквами, нанесенных на них.

По информации журналистов, Израиль предоставил Украине суперточные системы для перехвата иранских дронов. "Умная" система может обнаруживать вражеские БПЛА и очень точно вести по ним огонь.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил об усилении партнерства с Иерусалимом в оборонной сфере. По его словам, обе страны уже сейчас сотрудничают в сфере обмена разведданными, но это только начало более тесного партнерства.