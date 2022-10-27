"Є обмеження": Ізраїль не може постачати в Україну певні системи ППО, — Герцоґ

Президент Ізраїлю зазначив, що країна готова передати Києву нелетальне озброєння.

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що його країна не може постачати в Україну певні системи протиповітряної оборони через обмеження. Проте Єрусалим готовий передати Києву нелетальне озброєння. Про це він розповів американському телеканалу CNN.

За його словами, деяке ізраїльське озброєння не має експортної версії. Крім того, Ізраїль побоюється, що воно може потрапити до рук ворогів. Проте Герцоґ зазначив, що країна допомагає Україні де може.

"Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо розкрити. Але скрізь, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", — заявив він.

Іцхак Герцоґ також заперечив проти критики позиції Ізраїлю щодо постачання озброєння. Він зазначив, що США та Європа відмовилися надати Україні деяку військову техніку.

Він також заявив, що Єрусалим аналізує ситуацію з використанням Росією іранських безпілотників на війні з Україною.

Нагадаємо, 26 жовтня Іцхак Герцоґ показав докази застосування РФ іранських дронів-камікадзе Shahed-136 в Україні. Він зазначив, що походження БПЛА приховують за кириличними літерами, нанесеними на них.

За інформацією журналістів, Ізраїль надав Україні суперточні системи для перехоплення іранських дронів. "Розумна" система може виявляти ворожі БПЛА і дуже точно вести вогонь по них.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив про посилення партнерства з Єрусалимом в оборонній сфері. За його словами, обидві країни вже зараз співпрацюють у сфері обміну розвідданими, але це лише початок тіснішого партнерства.