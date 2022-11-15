Армии Пригожина и Кадырова создавались для подавления внутренних протестов в РФ, – ГУР

По словам представителя украинской разведки Андрея Черняка, Кремль нашел им применения в войне против Украины.

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Изначально армии бизнесмена Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова создавались для подавления потенциальных восстаний в Российской Федерации. Однако позже Кремль решил использовать их в войне против Украины. Об этом в комментарии агентству "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, Пригожин и Кадыров –– это люди, которые имеют исключительное право в России на создание собственных армий ради того, чтобы Путин оставался при власти.

"Эти армии создавались прежде всего для подавления любых потенциальных восстаний внутри России", –– говорит представитель ГУР.

В связи с этим в РФ так любят демонстрировать видео с "хорошо обученными и храбрыми" кадыровцами. Такие посылы направлены, в первую очередь, как раз на российское население.

Основная задача бойцов Кадырова –– запугивать россиян. И даже в рамках полномасштабной войны в Украине их используют в качестве заградительных отрядов для своих же солдат, чтобы те не отступали. "Кадыровцев" сейчас используют на южном фронте.

В то же время, "армия" Пригожина –– ЧВК "Вагнера" –– состоит из бывших бойцов российских частей специального назначения, которые не являются новичками и могут планировать операции. Они дислоцируются на востоке Украины, в том числе в Донецкой области.

Тем не менее в последнее время ряды ЧВК пополняются за счет вербовки российских заключенных, у которых нет ни военного опыта, ни мотивации. Из-за этого "вагнеровцы" уже не в состоянии совершать эффективных наступательных или оборонительных действий.

Изначально частная военная компания "Вагнера" создавалась как проект ГРУ генерального штаба РФ. Однако сейчас между Пригожиным и министром обороны Сергеем Шойгу разгорелся крупный конфликт, который уже стал достоянием общественности.

Напомним, Пригожин формирует новые военные структуры возле границы с Украиной. "Повар Владимира Путина", по мнению аналитиков, пытается расширить свое влияние в Кремле и создать полноценную частную армию.