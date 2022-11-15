Армії Пригожина та Кадирова створювалися для придушення внутрішніх протестів у РФ, — ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Черняка, Кремль знайшов їм застосування у війні проти України.

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Спочатку армії бізнесмена Євгена Пригожина та голови Чечні Рамзана Кадирова створювалися для придушення потенційних повстань у Російській Федерації. Проте пізніше Кремль вирішив використати їх у війні проти України. Про це в коментарі агентству "РБК-Україна" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк.

За його словами, Пригожин і Кадиров — це люди, які мають виняткове право в Росії на створення власних армій заради того, щоб Путін залишався при владі.

"Ці армії створювалися насамперед для придушення будь-яких потенційних повстань усередині Росії", — каже представник ГУР.

У зв'язку з цим у РФ так люблять демонструвати відео з "добре навченими та хоробрими" кадирівцями. Такі меседжі направлені насамперед якраз на російське населення.

Основне завдання бійців Кадирова — залякувати росіян. І навіть у межах повномасштабної війни в Україні їх використовують як загороджувальні загони для своїх же солдатів, щоб ті не відступали. "Кадирівців" зараз використовують на південному фронті.

Водночас "армія" Пригожина — ПВК "Вагнера" — складається з колишніх бійців російських частин спеціального призначення, які не є новачками та можуть планувати операції. Вони дислокуються на сході України, зокрема в Донецькій області.

Проте останнім часом лави ПВК поповнюються за рахунок вербування російських в'язнів, які не мають ані військового досвіду, ані мотивації. Через це "вагнерівці" вже не в змозі вчиняти ефективні наступальні чи оборонні дії.

Спочатку приватна військова компанія "Вагнера" створювалася як проєкт ГРУ генерального штабу РФ. Однак зараз між Пригожиним і міністром оборони Сергієм Шойгу спалахнув великий конфлікт, який уже став надбанням громадськості.

Нагадаємо, Пригожин формує нові військові структури біля кордону з Україною. "Кухар Володимира Путіна", на думку аналітиків, намагається розширити свій вплив у Кремлі та створити повноцінну приватну армію.