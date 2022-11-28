Банкам наплевать: военные РФ жалуются, что им отказывают в кредитных каникулах

Мобилизованные граждане РФ ощутили на себе "прелести" законодательства, которыми во всю пользуются российские банкиры, чтобы не предоставлять им кредитные каникулы. При этом российские банки оправдыются перед клиентами "техническими неисправностями".

Related video

В России мобилизованные и их родственники начали жаловаться на "недобросовестный подход" российских банков, поскольку те отказываются предоставлять таким клиентам кредитные каникулы. Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Обозреватели отмечают, что по мнению юристов, банки пользуются недоработками в законодательстве и отказывают заемщикам в кредитных каникулах по вполне формальным причинам. Из-за этого в ноябре клиенты из числа "частично" мобилизованных начали жаловаться на банкиров не только из-за отказов, но и по причине ошибок в оформлении кредитных каникул.

В материале приводится пример двух клиентов. Один из них пытался оформить кредитные каникулы на своего мобилизованного отца, но на горячей линии с ним даже не стали разговаривать. Другому клиенту кредитные каникулы были одобрены, но банк отказался изменять график платежей.

Вместе с тем представители банков в качестве аргументов своих действий говорят о "технических неисправностях". Так в российском ВТБ заявили, что часть клиентов из 7 тысяч, кто подал заявки, столкнулись с трудностями якобы по техническим причинам. А в банке МТС открестились от проблемы, заявив о том, что им необходимо время "на доработку настроек технического характера".

Что говорят юристы?

Ситуацию прокомментировал юрист из ЮК "Позиция права" Егор Редин. По его словам банки обязаны предоставлять кредитные каникулы мобилизованным на основании предоставленных документов. И если пакет документов собран не полностью, банк может уточнить статус заемщика в налоговой службе РФ.

"Для предоставления заявления или документов в банк по вопросу оформления кредитных каникул не требуется нотариальной доверенности от мобилизованного",— уточнил Редин.

По мнению частного адвоката Гюзель Жубановой, российские банкиры так себя ведут потому, что существуют проблемы предоставления заемщиками требуемых данных из районов боевых действий. Иными словами, банки сомневаются в статусе граждан-заемщиков, если требуемых данных о клиенте недостаточно.

В то же время юристы подчеркивают, что кредитные каникулы для мобилизованных — это не амнистия и не бесплатный период. Долги все равно придется выплачивать.

Ранее сообщалось, что студентам из ОРДЛО оккупационные власти пообещали бесплатное обучение, если они живыми вернуться с фронта. Кроме того студентам пообещали индивидуального наставник, чтобы "подтянуть" пропущенный материал.