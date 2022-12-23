Как Ленин и Ельцин: Путин в Туле залез на военную технику (видео)

РосСМИ сообщают, что Владимир Путин в одном из цехов завода захотел подняться на БМП. Однако для этого из-за малого роста должен был воспользоваться специальными ступенями.

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Российский президент Владимир Путин во время своей поездки в Тулу в цехе машиностроительного завода залез на каркас гусеничной боевой машины пехоты. Об этом пишет РИА-Новости.

Известно, что Путин прибыл с инспекцией на машиностроительный завод "Щегловский вал". Президент РФ в окружении чиновников прошелся по цехам завода, где ему показали образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения.

Он также заинтересовался моделями зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

На заводе президенту РФ также показали модернизированное боевое отделение БМП-2. Путин внезапно изъявил желание подняться на боевую машину пехоты. Однако из-за низкого роста российскому лидеру пришлось воспользоваться небольшими ступеньками.

Путин немного постоял на них и потрогал обшивку БМП руками.

"Заканчиваете уже?" — спросил он у рабочих, которые стояли рядом с образцом техники.

Те ответили позитивно.

Отметим, что визит российского лидера в Тулу получился спонтанным. Ведь целую неделю до этого он готовился посетить Екатеринбург и Нижний Тагил. По крайней мере, такую информацию о деловых поездках Путина публиковали росСМИ.

Напомним, что в июне 2015 года полуголый "Владимир Путин" на танке возглавил лондонский гей-парад. Портретная кукла в виде российского президента проехала по столице Британии на военной технике, "стреляя" в прохожих из надувного автомата.

Фокус также писал, что десять лет назад российский президент летал на дельтаплане во главе стаи журавлей. Путин находился за штурвалом мотодельтаплана, который журавли приняли за своего вожака.