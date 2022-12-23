Як Ленін і Єльцин: Путін у Тулі заліз на військову техніку (відео)

РосЗМІ повідомляють, що Володимир Путін в одному із цехів заводу захотів піднятися на БМП. Однак для цього через малий зріст мав скористатися спеціальними сходами.

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Російський президент Володимир Путін під час своєї поїздки в Тулу в цеху машинобудівного заводу заліз на каркас гусеничної бойової машини піхоти. Про це пише РИА-Новости.

Відомо, що Путін прибув з інспекцією на машинобудівний завод "Щеглівський вал". Президент РФ в оточенні чиновників пройшовся цехами заводу, де йому показали зразки керованих снарядів, мін і ракет для різних видів озброєння.

Він також зацікавився моделями зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С".

На заводі президенту РФ також показали модернізоване бойове відділення БМП-2. Путін раптово проявив бажання піднятися на бойову машину піхоти. Однак через низький зріст російському лідеру довелося скористатися невеликими сходами.

Путін трохи постояв на них і торкнувся обшивки БМП руками.

"Закінчуєте вже?" — спитав він у робітників, які стояли поряд зі зразком техніки.

Ті відповіли позитивно.

Зазначимо, що візит російського лідера в Тулу вийшов спонтанним. Адже цілий тиждень до цього він готувався відвідати Єкатеринбург і Нижній Тагіл. Принаймні таку інформацію про ділові поїздки Путіна публікували росЗМІ.

Нагадаємо, що в червні 2015 року напівголий "Володимир Путін" на танку очолив лондонський гей-парад. Портретна лялька у вигляді російського президента проїхала столицею Британії на військовій техніці, "стріляючи" у перехожих із надувного автомата.

Фокус також писав, що десять років тому російський президент літав на дельтаплані на чолі зграї журавлів. Путін перебував за штурвалом мотодельтаплана, який журавлі вважали за свого ватажка.