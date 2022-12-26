Боец ВСУ подтвердил гибель украинских разведчиков в Брянской области (фото)

Сообщается, что Богдан Лягов, Юрий Горовец, Максим Михайлов и Тарас Карпюк погибли при выполнении боевого задания. Группа бойцов подорвалась на минном поле.

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Украинский военнослужащий и лидер организации "Основа будущего" Евгений Карась подтвердил гибель одного из бойцов украинской диверсионно-разведывательной группы Богдана Лягова (позывной "Аполлон") на территории Брянской области РФ. Он привел слова знакомого Лягова, который отметил необычайную смелость и военные навыки несмотря на 19-летний возраст бойца.

"С начала войны девятнадцатилетний юноша начал воевать. Сразу вызвался в диверсионную группу. Можете представить количество удачных операций с февраля… Парень очень смелый. Всегда вызывался добровольцем", — приводит автор публикации слова своего побратима.

По мнению военнослужащего, Богдан часто сетовал на то, что из-за возраста его не берут на выполнение самых сложных задач. Однако в то же время, его считали очень способным бойцом, который показывал высокие результаты по физической и тактической подготовке.

"Все собратья считали, что война это его призвание. Честь", — написал военнослужащий.

Напомним, 26 декабря российские СМИ, ссылаясь на оперативные данные ФСБ, сообщили о ликвидации диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины в Брянской области. По информации российских спецслужб, 25 декабря во время боестолкновения погибли четыре украинских военнослужащих. В своем Telegram Карась также опубликовал имена остальных погибших бойцов ДРГ — Юрий "Святоша" Горовец, Максим "Непийпиво" Михайлов и Тарас "Тарасий" Карпюк.

[ + – ] Юрий Горовец воевал в 2014 году под Иловайском

[ + – ] Юрий "Святоша" Горовец

[ + – ] Максим "Непийпиво" Михайлов

[ + – ] Максим Михайлов в украинском национальном движении

[ + – ] Максим Михайлов в рядах ВСУ

[ + – ] Тарас "Тарасий" Карпюк

"Судя по обнародованным фото, диверсионная группа погибла наткнувшись на минное поле. Снаряжены качественно. И экипировка, и взрывчатка, и оружие", — отметил Карась.