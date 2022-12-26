Боєць ЗСУ підтвердив загибель українських розвідників у Брянській області (фото)

Повідомляється, що Богдан Лягов, Юрій Горовець, Максим Михайлов та Тарас Карпюк загинули під час виконання бойового завдання. Група бійців підірвалася на мінному полі.

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Український військовослужбовець та лідер організації "Основа майбутнього" Євген Карась підтвердив загибель одного із бійців української диверсійно-розвідувальної групи Богдана Лягова (позивний "Аполлон") на території Брянської області РФ. Він навів слова знайомого Лягова, який відзначив надзвичайну сміливість та військові навички, попри 19-річний вік бійця.

"З початку війни дев'ятнадцятирічний юнак почав воювати. Відразу зголосився до диверсійної групи. Можете уявити кількість вдалих операцій із лютого... Хлопець дуже сміливий. Завжди викликався добровольцем", — наводить автор публікації слова свого побратима.

На думку військовослужбовця, Богдан часто нарікав на те, що через вік його не беруть на виконання найскладніших завдань. Проте в той же час його вважали дуже здібним бійцем, який показував високі результати з фізичної та тактичної підготовки.

"Всі побратими вважали, що війна — це його покликання. Честь", — написав військовослужбовець.

Нагадаємо, 26 грудня російські ЗМІ, посилаючись на оперативні дані ФСБ, повідомили про ліквідацію диверсійно-розвідувальної групи Збройних Сил України у Брянській області. За інформацією російських спецслужб, 25 грудня під час бойового зіткнення загинули чотири українські військовослужбовці. У своєму Telegram Карась також опублікував імена інших загиблих бійців ДРГ — Юрій "Святоша" Горовець, Максим "Непийпиво" Михайлов та Тарас "Тарасій" Карпюк.

[ + – ] Юрій Горовець воював у 2014 році під Іловайськом

[ + – ] Юрій "Святоша" Горовець

[ + – ] Максим "Непийпиво" Михайлов

[ + – ] Максим Михайлов в українському національному русі

[ + – ] Максим Михайлов у лавах ЗСУ

[ + – ] Тарас "Тарасія" Карпюк

"Судячи з оприлюднених фото, диверсійна група загинула натрапивши на мінне поле. Споряджені якісно. І екіпірування, і вибухівка, і зброя", — зазначив Карась.