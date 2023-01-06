Хотят подвезти фарш на фронт: Кислица высмеял российское "перемирие" на Рождество

Постпред Украины в ООН упомянул ситуацию, когда Россия на заседании в ООН цинично высмеяла предложение Украины о перемирии в апреле 2022 года по случаю праздника Пасхи.

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Так называемое "перемирие" на Рождество, предложенное Владимиром Путиным по инициативе патриарха Кирилла, нужно РФ только для того, чтоб перебросить в Украину больше военных. Такое мнение выразил постпред Украины В ООН Сергей Кислица.

"Рождественское прекращение огня? Так подождите, что лавровские (имеется в виду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, — ред.) приспешники об этом говорили еще не так давно – на прошлогодние православные праздники?" — задал Кислица риторический вопрос.

Таким образом постпред Украины в ООН напомнил о ситуации, когда в апреле 2022 года перед празднованием Пасхи его коллега — представитель РФ в ООН Василий Небензя — назвал лживыми призывы украинской стороны к миру в самый значимый православный праздник.

Также Кислица считает, что "режим тишины" нужен России для того, чтобы перегруппироваться и усилить свои позиции на фронте оружием, боеприпасами и живой силой.

"Смотрю, новые партии дронов и мобилизованный фарш повара Путлера (российский бизнесмен и основатель группы наемников "Вагнер", — ред,) подвезти не успевают?" — прокомментировал ситуацию с "перемирием" на Рождество представитель Украины в ООН.

Напомним, 6 января в ОП отреагировали на нарушение РФ "перемирия" на Рождество. Советник руководителя ОП подчеркнул, что обещаниям РФ никогда нельзя верить, так как сущность российского перемирия — это убивать в спину, имитируя тишину.

Фокус также писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на предложенное Путиным перемирие на Рождество. По его словам, если президент РФ хочет закончить войну с Украиной, ему следует отдать приказ ВС РФ покинуть территорию нашей страны.