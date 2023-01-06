Хочуть підвезти фарш на фронт: Кислиця висміяв російське "перемир'я" на Різдво

Постпред України в ООН згадав ситуацію, коли Росія на засіданні ООН цинічно висміяла пропозицію України про перемир'я у квітні 2022 року з нагоди свята Великодня.

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Так зване "перемир'я" на Різдво, запропоноване Володимиром Путіним з ініціативи патріарха Кирила, потрібне РФ лише для того, щоб перекинути в Україну більше військових. Таку думку висловив постпред України в ООН Сергій Кислиця.

"Різдвяне припинення вогню? Так почекайте, що лавровські (мається на увазі міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, — ред.) поплічники про це говорили ще не так давно – на минулорічні православні свята?" — поставив Кислиця риторичне запитання.

Так, постпред України в ООН нагадав про ситуацію, коли у квітні 2022 року перед святкуванням Великодня його колега — представник РФ в ООН Василь Небензя — назвав брехливими заклики української сторони до миру в найзначуще православне свято.

Також Кислиця вважає, що "режим тиші" потрібен Росії для того, щоб перегрупуватися та посилити свої позиції на фронті зброєю, боєприпасами та живою силою.

"Дивлюся, нові партії дронів і мобілізований фарш кухаря Путлера (російський бізнесмен і засновник групи найманців "Вагнер", — ред.) підвезти не встигають?" — прокоментував ситуацію з "перемир'ям" на Різдво представник України в ООН.

Нагадаємо, 6 січня в ОП відреагували на порушення РФ "перемир'я" на Різдво. Радник керівника ОП наголосив, що обіцянкам РФ ніколи не можна вірити, оскільки сутність російського перемир'я — це вбивати у спину, імітуючи тишу.

Фокус також писав, що секретар РНБО Олексій Данілов відповів на запропоноване Путіним перемир'я на Різдво. За його словами, якщо президент РФ хоче закінчити війну з Україною, йому слід віддати наказ ЗС РФ залишити територію нашої країни.