Из-за войны в Украине в Европе участились случаи торговли беременными женщинами, — ОБСЕ

По данным генсека организации Хельги Марии Шмид, с начала российского вторжения поиск сексуслуг и порнографических изображений украинских женщин и детей в интернете вырос на 600%.

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С начала полномасштабной войны России против Украины резко выросло количество случаев торговли людьми, в том числе беременными женщинами и вынужденными переселенцами. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt, опубликованному 9 января, рассказала генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид.

Генсек ОБСЕ подтвердила, что война в Украине спровоцировала рост случаев торговли людьми. При этом к такому "бизнесу" часто имеет отношение организованная преступность.

По ее словам, с начала российского вторжения поиск сексуальных услуг и порнографических изображений украинских женщин и детей в интернете вырос на 600%.

Как объясняет Шмид, уязвимую категорию людей, особенно из числа беженцев, чаще всего заманивают лживыми обещаниями о помощи. Нередко переселенцы становятся жертвами насилия, когда соглашаются приехать в чей-то частный дом в принимающей стране, либо перехватываются торговцами людьми прямо на границе.

"Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны", — комментирует глава организации.

Генсек ОБСЕ подчеркивает, что в течение 2022 года также значительно увеличилось количество случаев торговли беременными женщинами.

Для противодействия таким случаям ОБСЕ вместе с медиакомпанией Thomson Reuters запустила проект "Будь в безопасности", в рамках которого украинцам дают советы, как обезопасить себя в другой стране.

В настоящее время, по данным организации, в мире насчитывается от 25 до 27 миллионов жертв торговли людьми в год. Из них лишь около 10 тыс. дел доходят до правоохранительных органов.

При этом ежегодная прибыль от торговли людьми за последние 15 лет возросла в пять раз — до $150 млрд.

Весной 2022 года Фокус в своей статье рассказывал, как торговцы людьми охотятся на беженцев из Украины в Европе. По словам экс-главы Amnesty International Украина Оксаны Покальчук, в зоне особого риска за рубежом находятся женщины и дети, особенно те, кто не владеет иностранными языками.