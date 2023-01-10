Из-за нехватки боеприпасов: РФ сократила артиллерийские удары по Украине на 75%, — CNN

В США отмечают, что количество артиллерийских ударов снизилась в среднем с 20 000 выстрелов в день до примерно 5 000. По оценкам Украины, этот показатель снизился с 60 000 до 20 000 в день.

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Российские войска резко уменьшили количество нанесений артиллерийских ударов на войне в Украине. В некоторых местах эта цифра сократилась на 75%. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на американские и украинские официальные лица.

В Украине и США пока не имеют четкого или однозначного объяснения такому поведению ВС РФ. Россия может нормировать артиллерийские снаряды из-за нехватки запасов, или это может быть частью более широкой переоценки тактики перед лицом успешных наступлениЙ ВСУ.

Представители двух стран считают, что поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя. Ухудшение положения россиян также связанно с усилением военной поддержки Украины со стороны стран Запада: украинским силам впервые передадут боевые бронированные машины, а также еще одну ракетную систему противоракетной обороны Patriot.

Власти США считают, что резко сниженная скорострельность артиллерии может свидетельствовать о том, что затяжные и жестокие бои оказали значительное влияние на запасы ВС РФ не только крылатых ракет, но и боеприпасов для обычных орудий.

Киев и Вашингтон представили совершенно разные оценки количества выстрелов ВС РФ. В США отмечают, что количество артиллерийских ударов снизилась в среднем с 20 000 выстрелов в день до примерно 5 000. По оценкам Украины, этот показатель снизился с 60 000 до 20 000 в день.

Американский военный представитель отметил, что хоть у России по-прежнему имеется больше артиллерийских боеприпасов, чем у Украины, США значительно переоценили их количество и недооценили, насколько хорошо ВСУ справятся с ударами по российским логистическим объектам.

Напомним, 24 декабря британская разведка сообщала, что ВС РФ не смогут наступать из-за нехватки ракет и снарядов. По информации специалистов, оккупанты ограничили обстрелы гражданской инфраструктуры, но даже удержание обороны заставляет их тратить много боеприпасов.

14 декабря командующий ВС Британии адмирал Тони Радакин заявил, что РФ столкнулась с критической нехваткой артиллерийских снарядов. По его словам, способность российских войск вести успешное наступление стремительно снижается.