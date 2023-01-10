За срыв поставок оружия предприятиям РФ грозит уголовная ответственность, — Медведев

По словам российского чиновника, новая мера в законодательстве распространяется на предприятия ВПК, выпускающие "востребованные образцы вооружений, военную, специальную технику и средства поражения".

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Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев во время совещания по контролю за производством военной техники и вооружений на АО "61 бронетанковый ремонтный завод" в Петербурге заявил, что за несвоевременное выполнение заказов оборонными предприятиями предусмотрена уголовная ответственность. Это новая норма, которая прежде на практике не применялись. Об этом сообщается в Telegram-канале Медведева.

Бывший президент РФ напомнил об ответственности лиц, вовлеченных в российскую цепочку производства вооружений.

Он уточнил, что в прошлом году по указанию Путина была создана контрольная группа, теперь же формат работы несколько изменится.

"Напомню, что президентом подписан указ, в соответствии с которым внесены изменения в положения военно-промышленной комиссии. В ее состав введена фигура первого заместителя председателя", — сказал Медведев, отметив, что рамках возложенных на него полномочий он подписал распоряжение по контролю за производством "востребованных образцов вооружений военной, специальной техники и средств поражения".

Со слов Медведева, изменения в работе военно-промышленной комиссии позволят оптимизировать систему контроля за выпуском "востребованных вооружений, средств поражения, спецтехники и экипировки". Ответственные правительственные чиновники и руководители оборонных предприятий должны сосредоточиться на выполнении оборонных заказов.

"Задачи здесь очевидны, их нужно оперативно решать. Ни в коей мере не допуская срывов тех сроков, которые утверждены", — сказал Медведев и объяснил, что были случаи несвоевременного выполнения заказов оборонными предприятиями.

"В этой ситуации я также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности, ответственности самих заводов и дисциплинарной ответственности руководства. В случае повторных нарушений, напомню, что введено специальное уголовное наказание в соответствии с рядом статей УК РФ", — заявил Медведев.

Медведев добавил, что производство, ремонт и поставки танков — главный вопрос совещания. Он обратил внимание на сообщения о поставках в Украину 100 модернизованных танков Т-72.

"Не каких-то иностранных танков, а Т-72. Для того, чтобы их поставлять в Украину из советского наследия", — отметил российский чиновник.

"По сути, наши противники занимаются тем же самым", — пояснил Медведев, добавив, что РФ в этом смысле должна действовать быстрее и эффективнее.

Напомним, что Дмитрий Медведев назвал министра иностранных дел Германии "малограмотной бабкой". В Германии отреагировали на выпад экс-президента РФ Анналены Бербок.

Ранее Фокус сообщал, что россияне превратили Запорожскую АЭС в ремонтную базу военной техники. Главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков заявил, что ЗАЭС превратилась из производителя в потребителя электричества.