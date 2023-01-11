На разрушенном доме в Бородянке появился баннер с призывом исключить Россию из ООН (фото)

Авторы петиции, призванной исключить Россию из Совбеза ООН, считают, что на сегодня собрано достаточно доказательств того, что страна-агрессор занимает свое место незаконно.

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В рамках масштабной кампании "Долой Россию из ООН" и при содействии властей города Бородянки Киевской области на одном из разрушенных российскими войсками местных жилых домов появился баннер с призывом выгнать РФ из Организации.

На баннере вывешен QR-код, ведущий на сайт Change.org с текстом соответствующей петиции.

Авторы этой инициативы, призванной исключить Россию из Совета Безопасности ООН, а также из самой Организации, считают, что на сегодня собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что Россия не получила статус страны-участницы ООН законным образом, согласно Уставу и правилам Генассамблеи и Совета безопасности ООН.

По мнению авторов инициативы, в упомянутых международных организациях нет документальных подтверждений законности пребывания российской делегации в составе ООН.

[ + – ] Баннер с призывом выгнать Россию из ООН [ + – ] Баннер с призывом выгнать Россию из ООН [ + – ] Баннер с призывом выгнать Россию из ООН

По утверждениям авторов инициативы, единственное, что есть в распоряжении ООН, это письмо президента Бориса Ельцина от 24.12.1991, адресованное Генеральному секретарю ООН. В письме, в частности, идет речь о том, что "членство СССР в ООН, в том числе в Совете Безопасности, во всех других органах и организациях системы ООН продолжается при поддержке стран Содружества Независимых государств Российской Федерацией (РСФСР)".

Ельцин просил вместо названия СССР использовать наименование "Российская Федерация". Вместе с тем формальное переименование СССР в РФ произошло только 25.12.1991 года.

Авторы петиции обратили внимание и на то, что в основополагающем документе о создании ООН от 1945 года юридическое лицо "РФ" или "Россия" не упоминается вовсе. Учредителями были Украинская и Белорусская социалистические республики.

Петиция уже набрала свыше 250 тысяч голосов, следующая цель — 300 тысяч голосов, после чего она станет одно из самых популярных. Правом на вето, которым РФ пользуется чаще многих других стран в Совете безопасности ООН, чтобы блокировать все инициативы, направленные против нее, не должно становиться правом на убийство, заявляют авторы петиции и призывают подписать ее на Change.org.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готовится сделать официальные шаги, чтобы доказать, что Россия незаконно занимает место в Совбезе ООН.

Ранее Фокус сообщал, что авторы петиции попросили ООН предоставить документы, на основании которых Россию приняли в состав Совбеза ООН и саму Организацию.