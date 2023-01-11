Обстрелы ВС РФ в Авдеевке: 6-летняя девочка умерла от сердечного приступа

Руководитель Военно-гражданской администрации города Виталий Барабаш назвал безответственными родителей, которые оставляют детей в зоне боестолкновений. По его словам, сейчас нет законного механизма принудительного вывоза несовершеннолетних.

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В Авдеевке Донецкой области, беспрерывно подвергающейся обстрелам вражеской артиллерии, от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка. Об сообщил глава Военно-гражданской администрации Виталий Барабаш, передает Telegram-канал "Новини Еспресо.TV".

"Ночью умерла 6-летняя девочка, предварительно, от сердечного приступа, — говорится в сообщении. — Девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, папа — умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, но она никому не сказала".

Барабаш посетовал, что сейчас, к сожалению, не разработан ни один законный механизм принудительного вывоза детей из зоны боестолкновений, хотя власти неоднократно обращались в Верховную Раду с просьбой утвердить соответствующий механизм на законодательном уровне.

"Безответственные родители подвергают детей опасности", — пояснил Барабаш.

Город находится под практически беспрерывными обстрелами оккупационных войск, вместе с тем многие жители решили не уезжать и пренебречь безопасностью своих детей, пояснил представитель местного руководства. По оценкам, на сегодня в Авдеевке остается 2500 жителей, в том числе и несовершеннолетних.

Напомним, что российская пропаганда запустила фейки о сдаче Авдеевки, Песков и Бахмута. Серия вбросов о том, что ВСУ оставили город была запущена через серый сегмент интернета.

Ранее Фокус сообщал, что в Генштабе рассказали о потерях оккупантов в боях за Соледар. ВС РФ предприняли попытку штурма Соледара, но были вынуждены отступить.