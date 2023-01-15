"Угроза существует": в ВСУ не исключают новые обстрелы Киева из С-300

Скорость ракет С-300/С-400, по словам спикера Командования ВВС Юрия Игната, может достигать 4 тысяч километров в час, из-за чего подлетное время составляет всего несколько минут.

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Угроза ударов российскими ракетами С-300 по Киеву сохраняется. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 15 января.

"Эти ракеты (С-300, — ред.) летят с большого расстояния и попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они (российские военные, — ред.) применили по Киеву", — сказал Игнат.

Спикер Командования Воздушных сил Украины также прокомментировал последний обстрел, которому ВС РФ подвергли украинскую столицу.

"Эта ЗРК могла быть заранее подтянута к границе с севера страны, подготовка была ночью. Скорость ракеты С- 400 – свыше 4000 км/ч, С-300 – свыше 3000 км/ч. Был обстрел именно этими ракетами – С400 или С300. Было 1-2 мин от пуска до взрывов", — отметил Игнат.

Он также добавил, что угроза повторной атаки Киева ракетами класса С-300 или С-400 сохраняется.

"Но в дальнейшем будут предприняты определенные шаги, касающиеся северного направления, чтобы избежать этого", — резюмировал Игнат.

Напомним, 15 января в ВСУ предупредили украинцев о новой ракетной атаке ВС РФ. Противник, по словам спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, может атаковать Украину как крылатыми ракетами, так и иранскими дронами-камикадзе.

Фокус также писал, что 9 января в ОК "Юг" рассказали, почему РФ сделала паузу в обстрелах Украины. По словам главы Объединенного координационного пресс-центра Наталии Гуменюк, противник испытывает сложности с оружием и поэтому стал более тщательно выбирать цели для предстоящих ударов.