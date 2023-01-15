"Загроза існує": в ЗСУ не виключають нових обстрілів Києва із С-300

Швидкість ракет С-300/С-400, за словами спікера Командування ВПС Юрія Ігната, може сягати 4 тисяч кілометрів на годину, через що час підльоту становить лише кілька хвилин.

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Загроза ударів російськими ракетами С-300 у Києві зберігається. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в етері національного телемарафону 15 січня.

"Ці ракети (С-300, — ред.) летять з великої відстані і потрапляють. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони (російські військові, — ред.) застосували по Києві", — сказав Ігнат.

Спікер Командування Повітряних сил України також прокоментував останній обстріл, який ЗС РФ здійснили по українській столиці.

"Цей ЗРК міг бути заздалегідь підтягнутим до кордону з півночі країни, підготовка була вночі. Швидкість ракети С-400 — понад 4000 км/год, С-300 — понад 3000 км/год. Був обстріл саме цими ракетами — С400 або С300. Було 1-2 хв від пуску до вибухів", — зазначив Ігнат.

Він також додав, що загроза повторної атаки по Києві ракетами класу С-300 чи С-400 зберігається.

"Але надалі будуть зроблені певні кроки щодо північного напрямку, щоб уникнути цього", — резюмував Ігнат.

Нагадаємо, 15 січня в ЗСУ попередили українців про нову ракетну атаку ЗС РФ. Противник, за словами речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, може атакувати Україну як крилатими ракетами, так і іранськими дронами-камікадзе.

Фокус також писав, що 9 січня в ОК "Південь" розповіли, чому РФ зробила паузу в обстрілах України. За словами голови Об'єднаного координаційного пресцентру Наталії Гуменюк, противник зазнає складнощів зі зброєю і тому став ретельніше вибирати цілі для майбутніх ударів.