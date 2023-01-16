Поражение Украины в войне с РФ может стать началом Третьей мировой, — Моравецкий

По словам премьер-министра Польши, нет оснований, чтобы препятствовать поддержке Украины и откладывать передачу вооружений. Он призвал немецкое правительство к решительным действиям.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о том, что поражение Украины в войне против РФ может стать предпосылкой к Третьей мировой. Именно поэтому важно передать Украине все необходимые вооружения от партнеров. Об этом сообщает Канцелярия премьер-министра Польши в Twitter.

Польский премьер считает, что нет каких-либо оснований, чтобы препятствовать поддержке Украины и откладывать передачу вооружений на неопределенный срок.

Моравецкий призвал немецкое правительство к решительным действиям. Нужно поставить все виды вооружений в Украину, заявил политик.

Напомним, что в общей сложности пять стран готовы передать Украине танки Leopard немецкой разработки, но решение в конечном итоге — за Берлином. По данным глава украинского МИДа Дмитрия Кулебы, сегодня наблюдается смягчение позиций западных стран в вопросе поставок вооружений ВСУ. Дипломат заявил, что представители некоторых стран не решаются озвучить свои планы, пока на такой шаг не пойдут власти Германии.

Ранее Фокус сообщал, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев заявил о необходимости "снести с лица земли" британские острова. После появления западных танков в Украине Великобританию можно будет уничтожить ядерным ударом.