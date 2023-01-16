Поразка України у війні з РФ може стати початком Третьої світової, — Моравецький

За словами прем'єр-міністра Польщі, немає підстав перешкоджати підтримці України та відкладати передачу озброєнь. Він закликав німецький уряд до рішучих дій.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що поразка України у війні проти РФ може стати передумовою до Третьої світової. Саме тому важливо передати Україні всі необхідні озброєння від партнерів. Про це повідомляє Канцелярія прем'єр-міністра Польщі у Twitter.

Польський прем'єр вважає, що немає жодних підстав, щоб перешкоджати підтримці України та відкладати передачу озброєнь на невизначений термін.

Моравецький закликав німецький уряд до рішучих дій. Потрібно поставити всі види озброєнь в Україну, заявив політик.

Нагадаємо, що загалом п'ять країн готові передати Україні танки Leopard німецької розробки, але рішення зрештою за Берліном. За даними глави українського МЗС Дмитра Кулеби, сьогодні спостерігається пом'якшення позицій західних країн у питанні постачання озброєнь ЗСУ. Дипломат заявив, що представники деяких країн не наважуються озвучити свої плани, поки на такий крок не піде влада Німеччини.

Раніше Фокус повідомляв, що депутат російської Держдуми Андрій Гурулєв заявив про необхідність "знести з лиця землі" британські острови. Після появи західних танків в Україні Велику Британію можна буде знищити ядерним ударом.