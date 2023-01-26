"Самое узкое место — время": черная трансплантология во время войны невозможна, — Минздрав

Роспропаганда распространяет фейки о вспышке нелегальной пересадки органов в Украине. Жертвами таких операций, как утверждают оккупанты, становятся военные. В профильном украинском ведомстве рассказали, как все происходит в реальности.

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С начала полномасштабной войны российские пропагандисты активно распространяют неправдивую информацию о вспышке так называемой черной трансплантологии в Украине, жертвами которой якобы, среди прочих, становятся военные. Глава Директората высокотехнологичной медпомощи и инноваций Министерства здравоохранения Василий Стрелка на презентации базы медицинских фейков "Detox от пропаганды" 26 января рассказал, почему подобные истории не могут быть правдой, передает корреспондент Фокуса.

"В Украине нет черной трансплантологии. Это миф", — подчеркнул во время своего выступления Стрелка.

По его словам, достаточно знать, как происходит весь процесс пересадки органов, чтобы понимать, почему нелегальные операции во время полномасштабной войны осуществить невозможно.

Что говорят в РФ о черной трансплантации в Украине

Сразу же после вторжения в росСМИ появились статьи на тему нелегальной пересадки органов. Так, в мае 2022 года пропагандистский сайт "Звезда" выпустил материал "Украина — криминальный "лидер" в торговле человеческими органами", в которой рассказывал, что в стране "вырезают человеческие органы и отправляют их на экспорт".

Автор текста пишет, что украинские врачи якобы заранее знали о войне и подготовились, инициировав профильные законы [для справки: законодательство действительно изменили, что дало украинской трансплантологии долгожданный толчок к стремительному развитию, о чем Фокус неоднократно рассказывал в своих статьях].

[ + – ] Российская пропаганда стала рассказывать о черной трансплатологии в Украине сразу после вторжения

Пропагандисты утверждают, что легкой добычей для так называемых черных трансплантологов стали солдаты. В статье говорится о неких "фактах многочисленных исчезновений даже легко раненных украинских солдат и мирных жителей, кому не повезло попасть в госпитали украинской армии во время конфликта в Донбассе", что не соответствует действительности, так как все факты исчезновений связаны с военной агрессией России, а пропавшие люди были убиты оккупантами.

Как происходит трансплантация в Украине

Василий Стрелка объяснил, как на самом деле происходит процесс пересадки органов в Украине.

В стране существует постоянно обновляемый список реципиентов — людей, которые нуждаются в донорских органах. Периодически в медучреждения попадают пациенты, которых врачи не могут спасти — их сердце продолжает функционировать, но мозг уже умер. В таком случае собирается консилиум медиков, которые должны констатировать этот факт, для этого проводится два и более обследования. Лишь после подписания акта констатации смерти мозга умерший пациент может стать донором.

[ + – ] В операциях по пересадке органов задействовано не менее десятка человек

Важно знать, что в Украине действует презумпция несогласия — гражданин должен либо при жизни дать свое зарегистрированное согласие на посмертную выемку органов, либо такое разрешение дают его родственники после смерти человека.

Во всем процессе трансплантации задействованы десятки людей — помимо хирургов, врачей, медсестер, это также трансплант-координаторы, которые сопровождают всю операцию по пересадке.

Причины, по которым черная трансплантация в Украине невозможна

Причина первая — время

После того как орган изымается из тела донора, у врачей есть всего два часа, чтобы пересадить его реципиенту.

"Самое узкое место в процессе пересадки — это время. Всего два часа", — объясняет Стрелка.

[ + – ] У врачей есть всего два часа, чтобы пересадить органы пациенту Фото: Facebook / Ирина Заславец

Для того чтобы пересадка прошла успешно, необходим отработанный механизм, в котором каждый специалист выполняет свою роль и понимает лимиты отведенного для этого времени.

В этом контексте рассказы пропагандистов об экспорте органов за границу выглядят нелепо, особенно если учитывать, что воздушное пространство в Украине закрыто и самолеты, не считая военных, не летают даже внутри страны.

Причина вторая — провести операцию втайне невозможно

По словам главы директората, в Украине сегодня есть всего 8 хирургов, которые как минимум один раз проводили операцию по пересадке органов, и способны делать трансплантацию. Коллеги знают друг друга и в курсе всех проводимых операций.

Как подчеркивает Стрелка, провести такую операцию в условиях секретности, в каком-то подвале, невозможно — слишком много специалистов должно быть задействовано в процессе.

Причина третья — реципиент и донор должны подходить друг другу

Нельзя просто взять какой-либо орган и пересадить его нуждающемуся человек, продолжает чиновник. Реципиент и донор должны совпадать по целому ряду показателей — у них должна быть одинаковая группа крови, кроме этого необходима совместимость по весу и росту.

Еще один фейк — "беженцы в опасности"

Российская пропаганда на распространении информации о всплеске черной трансплантологии внутри самой Украины не остановилась. Еще одним фейком стали истории об украинских беженцев, которых "разбирают на органы" в европейских странах.

Одним из ярких примеров в этом случае можно назвать новость российского издания "Известия" о том, как в Польше переселенца из Украины "распродали" четырем реципиентам.

[ + – ] Пропагандисты рассказывают о нелегальной пересадки органов не только в Украине

Проект Vox Ukraine подробно рассказал об этом случае.

Василий Стрелка также подчеркивает, что система здравоохранения в европейских странах предполагает, что путь каждого органа при трансплантации зафиксирован в документах. Условное сердце не может взяться из ниоткуда — в документах будет информации, когда и каким образом проводилась операция по его изъятию.

Напомним, Фокус в статье "Дела сердешных" в сентябре 2020 года рассказывал, что после принятия изменений в закон о трансплантации анатомических материалов Минздрав выбрал 12 медучреждений для проведения пилотного проекта по трансплантации в Украине. Параллельно правительство утвердило и тарифы на пересадку. Все операции по трансплантации на сегодняшний день проводятся за счет государства.