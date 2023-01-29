Украинские морпехи уничтожили группу россиян, их технику и подорвали склад БК, — ВМС

В Военно-морских силах рассказали, что артиллерийские военные части и подразделения Командования морпехов совместно наносили огневое поражение по российским войскам.

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За прошлые сутки, 28 января украинские морские пехотинцы уничтожили группу российских военных, две единицы вражеской техники, а также ударили по складу с боеприпасами ВС РФ. Об этом рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что артиллерийские военные части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ совместно наносили огневое поражение по российским войскам.

Морпехи ликвидировали 7 военных России, уничтожили один танк, одну БМП и подорвали склад россиян. Окончательные потери оккупантов все еще уточняются.

Напомним, 28 января украинские пограничники показали, как подорвали и "отправили на орбиту" склад БК российских войск. Украинские артиллеристы уничтожили тыловую базу оккупантов в Луганской области. От детонации боеприпасов в воздух взлетел автомобиль, который транспортировал груз.

27 января украинские военные рассказали, что ударили по российскому складу. В результате чего он загорелся, после этого оккупантам пришлось покидать свои позиции со спущенными штанами.

Кроме того, украинские артиллеристы за несколько минут ликвидировали 30 "вагнеровцев" в направлении Соледара. Некоторые получили ранения и пытались уползти с обстреливаемого россиянами квадрата.