Українські морпіхи знищили групу росіян, їхню техніку та підірвали склад БК, — ВМС

У Військово-морських силах розповіли, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морпіхів спільно завдавали вогневого ураження російським військам.

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Минулої доби, 28 січня, українські морські піхотинці знищили групу російських військових, дві одиниці ворожої техніки, а також ударили по складу з боєприпасами ЗС РФ. Про це розповіли у Військово-морських силах Збройних Сил України.

Повідомляється, що артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗСУ спільно завдавали вогневого ураження російським військам.

Морпіхи ліквідували 7 військових Росії, знищили один танк, одну БМП та підірвали склад росіян. Остаточні втрати окупантів досі уточнюються.

Нагадаємо, 28 січня українські прикордонники показали, як підірвали та "відправили на орбіту" склад БК російських військ. Українські артилеристи знищили тилову базу окупантів у Луганській області. Від детонації боєприпасів у повітря злетів автомобіль, який транспортував вантаж.

27 січня українські військові розповіли, що вдарили по російському складу. Внаслідок чого він спалахнув, після цього окупантам довелося залишати свої позиції зі спущеними штанами.

Крім того, українські артилеристи за кілька хвилин ліквідували 30 "вагнерівців" у напрямку Соледара. Деякі отримали поранення і намагалися виповзти з квадрата, який обстрілювали росіяни.