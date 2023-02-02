"Нет морального права": российский военный попросил прощения за вторжение в Украину

По словам российского военнослужащего Константина Ефремова, над пленными украинцами издевались на допросах, которые могли длиться неделю днем и ночью, выбивали зубы.

Related video

Российский офицер Константин Ефремов, который участвовал в масштабном вторжении российских войск в Украину, рассказал об издевательствах и допросах украинских военнопленных, сообщает BBC.

По предоставленным фотографиям и военным документам журналисты подтвердили, что он действительно был в Украине в начале активной фазы войны в Украине, в частности Мелитополе Запорожской области.

[ + – ] Документы военнослужащего

Сообщается, что допросы украинцев проводились в городе Каменка, где подразделение российского военнослужащего занималось охраной штаба, а сами допросы проводил полковник.

"Полковник спросил пленного, назови мне националистов, кого ты знаешь в своем полку, взводе. А парень не понимает вопроса, мы, говорит морская пехота Вооруженных сил Украины. За это полковник избил его, выбил несколько зубов", — сказал Ефремов.

Российский полковник несколько раз приставлял пистолет к голове украинского военного, после чего вел счет и стрелял рядом с головой. Военнопленный кричал, был оглушен и не слышал вопросов российского полковника.

Подобные допросы продолжались неделю: ежедневно, днем или ночью, порой по несколько раз.

Ефремов рассказал, вернувшись в Крым, где до вторжения в Украину дислоцировалось его подразделение, он вместе с шестью другими россиянами решил уволиться из армии.

По его словам, они уехали прямо из леса, где находилась военная база. Вначале — в Джанкой, а затем добирались в РФ собственными силами. После рапорта его принялись обвинять в предательстве "люди, которые ни одного дня не были в Украине".

"Я прошу прощения у всего украинского народа, что я с оружием в руках пришел незваным гостем к ним в дом", — сказал российский военный, добавив, что считает, что при этом у него нет морального права, просить прощения у жителей Украины.

Напомним, что по словам российского военнослужащего Андрея Медведева, отказавшихся воевать в ЧВК "Вагнер" расстреливают перед новобранцами.

Ранее Фокус сообщал, что положение в районе Бахмута меняется из-за того, что российское командование привлекло компетентных "вагнеровцев" и оперативников ГРУ. Иногда россияне приближаются к позициям ВСУ на расстояние 20 метров.