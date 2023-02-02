"Немає морального права": російський військовий вибачився за вторгнення в Україну

За словами російського військовослужбовця Костянтина Єфремова, над полоненими українцями знущалися на допитах, які могли тривати тиждень вдень і вночі, вибивали зуби.

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Російський офіцер Костянтин Єфремов, який брав участь у масштабному вторгненні російських військ в Україну, розповів про знущання та допити українських військовополонених, повідомляє ВВС.

За наданими фотографіями та військовими документами журналісти підтвердили, що він справді був в Україні на початку активної фази війни, зокрема в Мелітополі Запорізької області.

[ + – ] Документи військовослужбовця

Повідомляється, що допити українців проводилися в місті Кам'янка, де підрозділ російського військовослужбовця займався охороною штабу, а самі допити проводив полковник.

"Полковник запитав полоненого, назви мені націоналістів, кого ти знаєш у своєму полку, взводі. А хлопець не розуміє питання, ми, каже, морська піхота Збройних сил України. За це полковник побив його, вибив кілька зубів", — сказав Єфремов.

Російський полковник кілька разів приставляв пістолет до голови українського військового, після чого вів рахунок і стріляв поруч із головою. Військовополонений кричав, був оглушений і не чув запитань російського полковника.

Подібні допити тривали тиждень: щодня, вдень або вночі, часом по кілька разів.

Єфремов розповів, повернувшись до Криму, де до вторгнення в Україну дислокувався його підрозділ, він разом із шістьма іншими росіянами вирішив звільнитися з армії.

За його словами, вони поїхали прямо з лісу, де знаходилася військова база. Спочатку — в Джанкой, а потім добиралися до РФ власними силами. Після рапорту його почали звинувачувати у зраді "люди, які жодного дня не були в Україні".

"Я прошу вибачення у всього українського народу, що я зі зброєю в руках прийшов непроханим гостем до них у дім", — сказав російський військовий, додавши, що вважає, що водночас він не має морального права просити вибачення у жителів України.

Нагадаємо, що за словами російського військовослужбовця Андрія Медведєва, людей, які відмовилися воювати в ПВК "Вагнер", розстрілюють перед новобранцями.

Раніше Фокус повідомляв, що становище в районі Бахмута змінюється через те, що російське командування залучило компетентних "вагнерівців" та оперативників ГРУ. Іноді росіяни наближаються до позицій ЗСУ на відстані 20 метрів.