Членовредительство и взятки: студенты в КНДР избегают похода на гору, где родился Ким Чен Ир (фото)

По данным журналистов, 10-дневное путешествие должно было вселить "революционный дух" в юных северокорейцев. Но подъем на гору в середине января при температуре –40 градусов привел к многочисленным обморожениям.

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Студенты в Северной Кореи прибегают к членовредительству и пытаются откупиться от властей, только чтобы не участвовать в восхождении на гору Пекту — считающейся национальным символом и официальным местом рождения Ким Чен Ира. Об этом сообщает The Mirror.

Участники восхождения получили различные травмы и обморожения после во время такой патриотической прогулки при минусовой температуре. Теперь молодые пускаются во все тяжкие, чтобы не участвовать в обязательном подъеме на гору, где, как официально считается, родился отец Ким Чен Ына.

[ + – ] Паломничество к месту рождения Ким Чен Ира

Такое путешествии должно было вселить "революционный дух Пеку" в юных северокорейцев, однако подъем на гору в середине января привел к многочисленным обморожениям, пишет южнокорейская газета Daily NK.

[ + – ] Подъем на священную гору Пекту

В довершение всего, студентам приходится самостоятельно покрывать расходы, связанные с традиционным восхождением: покупать униформу, продукты и тратить деньги на лечение, которые, как выяснилось, им в конечном итоге понадобились.

Прежде власти Пхеньяна брали на себя все расходы, но из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, у руководства страны теперь нет денег.

[ + – ] Группа участников экспедиции на гору Пекту

В прошлом году, по данным журналистов, 60% лиц, которых различные организации рекомендовали к участию, отказались от опасного подъема на гору, а в этом году их еще больше.

[ + – ] В Пхеньяне говорят о недостатке патриотизма среди подрастающего поколения

"Сложно даже найти деньги, чтобы прожить, поэтому нет смысла тратить свои собственные средства, чтобы подняться на гору Пеку, где средняя температура зимой –40 градусов", — отмечается в сообщении.

Пропаганда Северной Кореи часто сообщает о том, насколько опасным может быть паломничество к месту рождения Ким Чен Ира, и публикует фото молодых людей, пробирающихся сквозь метель. Весь путь длится около десяти дней.

В последние годы Пхеньян неоднократно сообщал о недостатке патриотизма среди подрастающего поколения. Правозащитники же считают это признаком недоверия режиму.

Напомним, что из-за загадочного заболевания в КНДР Ким Чен Ын закрыл въезд в Пхеньян.

Ранее Фокус сообщал, что, несмотря на санкции, Северная Корея в массовом порядке производит дроны. Используются не только российские, но и иранские, американские и канадские разработки.