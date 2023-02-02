Покалічення та хабарі: студенти у КНДР уникають походу на гору, де народився Кім Чен Ір (фото)

За даними журналістів, 10-денна подорож мала вселити "революційний дух" у юних північнокорейців. Але підйом на гору в середині січня за температури –40 градусів призвів до численних обморожень.

Related video

Студенти в Північній Кореї вдаються до покалічень і намагаються відкупитися від влади, аби не брати участь у сходженні на гору Пекту, яка вважається національним символом і офіційним місцем народження Кім Чен Іра. Про це повідомляє The Mirror.

Учасники сходження отримали різні травми та обмороження після під час такої патріотичної прогулянки за мінусової температури. Тепер молоді люди пускаються берега, щоб не брати участь в обов'язковому підйомі на гору, де, як офіційно вважається, народився батько Кім Чен Ина.

[ + – ] Паломництво до місця народження Кім Чен Іра

Така подорож мала вселити "революційний дух Пеку" в юних північнокорейців, проте підйом на гору в середині січня призвів до численних обморожень, пише південнокорейська газета Daily NK.

[ + – ] Підйом на священну гору Пекту

На додачу до всього, студентам доводиться самостійно покривати витрати, пов'язані з традиційним сходженням: купувати уніформу, продукти та витрачати гроші на лікування, які, як з'ясувалося, їм зрештою знадобилися.

Насамперед влада Пхеньяна брала на себе всі витрати, але через складнощі, пов'язані з пандемією COVID-19, керівництво країни тепер не має грошей.

[ + – ] Група учасників експедиції на гору Пекту

Минулого року, за даними журналістів, 60% осіб, яких різні організації рекомендували до участі, відмовилися від небезпечного підйому на гору, а цього року їх ще більше.

[ + – ] У Пхеньяні говорять про нестачу патріотизму серед молодого покоління

"Важко навіть знайти гроші, щоб прожити, тому немає сенсу витрачати свої власні кошти, щоб піднятися на гору Пеку, де середня температура взимку -40 градусів", — йдеться у повідомленні.

Пропаганда Північної Кореї часто повідомляє про те, наскільки небезпечним може бути паломництво до місця народження Кім Чен Іра, і публікує фото молодих людей, що пробираються крізь хуртовину. Весь шлях триває близько десяти днів.

В останні роки Пхеньян неодноразово повідомляв про брак патріотизму серед молодого покоління. Правозахисники вважають це ознакою недовіри режиму.

Нагадаємо, що через загадкове захворювання в КНДР Кім Чен Ин закрив в'їзд до Пхеньяну.

Раніше Фокус повідомляв, що, попри санкції, Північна Корея масово виробляє дрони. Використовуються не лише російські, а й іранські, американські і канадські розробки.