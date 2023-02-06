В Кремле не стали опровергать обещание Путина "не убивать Зеленского"

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Бенет часто общались, обсуждая тему Украины и "спецоперации". Однако он отказался раскрывать детали переговоров.

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Кремль не стал подтверждать или опровергать заявление бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Бенета о том, что президент РФ Владимир Путин пообещал во время их встречи не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух государств часто общались и, кроме двухсторонних отношений, обсуждали тему Украины и российского вторжения. Однако спикер главы Кремля не стал вдаваться в детали диалога Бенета и Путина.

"Действительно, на повестке дня, помимо двухсторонних отношений, была тема Украины и тема "специальной военной операции". Они не один час посвятили обсуждению этой темы. Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств — не хотим этого делать и сейчас. Я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Бенетом", — заявил Песков.

Напомним, 5 февраля Нафтали Бенет заявил, что во время встречи с Путиными 5 марта глава Кремля пообещал ему не убивать Владимира Зеленского. Израильский политик утверждает, что после встречи с президентом РФ позвонил Зеленскому и передал это сообщение. По его словам, президент Украины "сидел в бункере" и спросил израильского политика, уверен ли он в этом, после чего записал видео со словами "Я не боюсь".

На заявление Бенета отреагировали в МИД Украины и Офисе президента. Дмитрий Кулеба заявил, что Путин является опытным лжецом, который иногда не выполняет свои обещания. В ОП считают, что слова бывшего премьера Израиля могут быть фикцией для обвинений Запада в срыве мирных переговоров с Москвой.