У Кремлі вирішили не спростовувати обіцянку Путіна "не вбивати Зеленського"

Спікер президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і прем'єр Ізраїлю Нафталі Бенет часто спілкувалися, обговорюючи тему України та "спецоперації". Однак він відмовився розкривати деталі переговорів.

Related video

Кремль не став підтверджувати чи спростовувати заяву колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета про те, що президент РФ Володимир Путін пообіцяв під час їхньої зустрічі не вбивати президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання "РИА Новости".

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що лідери двох держав часто спілкувалися і, окрім двосторонніх відносин, обговорювали тему України та російського вторгнення. Проте спікер глави Кремля не став вдаватися до деталей діалогу Бенета та Путіна.

"Справді, на порядку денному, окрім двосторонніх відносин, була тема України та тема "спеціальної військової операції". Вони не одну годину присвятили обговоренню цієї теми. Але ви знаєте, що ми не прихильники розкривати деталі переговорів глав держав — не хочемо цього робити і зараз. Я не буду ні спростовувати, ні підтверджувати сказане паном Бенетом", — заявив Пєсков.

Нагадаємо, 5 лютого Нафталі Бенет заявив, що під час зустрічі з Путіними 5 березня глава Кремля пообіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського. Ізраїльський політик стверджує, що після зустрічі з президентом РФ зателефонував Зеленському та передав це повідомлення. За його словами, президент України "сидів у бункері" та запитав ізраїльського політика, чи впевнений він у цьому, після чого записав відео зі словами "Я не боюся".

На заяву Бенета відреагували в МЗС України та Офісі президента. Дмитро Кулеба заявив, що Путін є досвідченим брехуном, який іноді не виконує своїх обіцянок. В ОП вважають, що слова колишнього прем'єра Ізраїлю можуть бути фікцією для звинувачень Заходу у зриві мирних переговорів із Москвою.