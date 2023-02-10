ВСУ на Луганщине поймали "неуловимого Василька", которым кичились роспропагандисты (видео)

Минометный расчет кафиров оказался не таким уж "неуловимым", и ВСУ его уничтожили с помощью гранаты.

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В Донецкой области ВСУ ликвидировали минометный расчет оккупантов, который терроризировал украинских защитников длительное время. "Неуловимого Василька", как его окрестили пропагандисты, застали врасплох и обезвредили с помощью гранаты. Об этом сообщает пресс-служба 59-й ОМПБр.

"10 дней назад российские пропагандисты кичились "неуловимым" минометным расчетом. В настоящее время оккупант-минометчик уничтожен. 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Васильок" на базе грузового автомобиля поврежден", — говорится в сообщении.

Украинские защитники обнаружили расчет с воздуха и благодаря БпЛА уничтожили его, бросив гранату в кузов грузовика, где находились оккупанты-минометчики со своим "Васильком".

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как разгромили танковую колонну оккупантов в районе Угледара Донецкой области. Согласованно сработали подразделения трех бригад. Колонну уничтожили из артиллерии, управляя процессом из дрона.

10 февраля террорист Игорь Стрелков-Гиркин пожаловался на то, что РФ проиграла бои под Угледаром в Донецкой области, угробив 2 роты штурмовиков и кучу техники. Генералов ВС РФ оккупант назвал "кретинами", а артиллеристов ВСУ похвалил за меткость.

В сеть попало видео, как российские оккупанты эвакуируют своих солдат. Российские захватчики забрали тела погибших и раненых, а водитель БМП пока разворачивался умудрился не только их растерять, но и несколько раз переехать.