ЗСУ на Луганщині вполювали "невловимого Василька", яким хизувалися роспропагандисти (відео)

Мінометний розрахунок окупантів виявився не таким вже й "невловимим", і ЗСУ його знищили за допомогою гранати.

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На Донеччині ЗСУ ліквідували мінометний розрахунок окупантів, який тероризував українських захисників тривалий час. "Невловимого Василька", як його охрестили пропагандисти, застали зненацька і знешкодили за допомогою гранати. Про це повідомляє пресслужба 59-ї ОМПБр.

"10 днів тому російські пропагандисти хизувалися "невловимим" мінометним розрахунком. Нині окупанта-мінометника знищено. 82-мм автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" на базі вантажного автомобіля пошкоджено", — йдеться в повідомленні.

Українські захисники виявили розрахунок з повітря і завдяки БпЛА знищили його, кинувши гранату у кузов вантажівки, де перебували окупанти-мінометники зі своїм "Васильком".

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли, як розгромили танкову колону окупантів в районі Вугледара на Донеччині. Злагоджено спрацювали підрозділи трьох бригад. Колону знищили з артилерії, керуючи процесом з дрона.

10 лютого терорист Ігор Стрєлков-Гіркін поскаржився на те, що РФ програла бої під Вугледаром на Донеччині, угробивши 2 роти штурмовиків та купу техніки. Генералів ЗС РФ окупант назвав "кретинами", а артилеристів ЗСУ похвалив за влучність.

В мережу потрапило відео, як російські окупанти евакуюють своїх солдатів. Російські загарбники забрали тіла загиблих і поранених, а водій БМП поки розвертався примудрився не лише їх погубити, а й кілька разів переїхати.