Нет денег на жетоны: в Луганской области россиянам приказали идентифицировать себя с помощью гильз

Командование ВС РФ решило сэкономить на армейских жетонах для своих вояк и идентифицировать их благодаря старому "дедовскому" методу.

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На оккупированной части Луганской области российские оккупанты из-за большого количества раненых и убитых обустроили под больницы роддома. Чтобы сэкономить на армейских жетонах, благодаря которым можно идентифицировать тело погибшего, российским воякам приказали использовать "дедовский" метод. Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, личный состав подразделений 20-й армии РФ, действующих в Луганской области, обязали носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. Там каждый оккупант должен указать информацию о себе", — говорится в сообщении.

Оккупанты, чтобы мотивировать личный состав к наступлению, распространяют агитацию о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях и доплаты каждому оккупанту "за километр продвижения по украинской земле".

В ОВА также отметили, что за прошедшие сутки Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Невского, Кременной, Кузьминого, Шипиловки и Белогоровки.

Вчера, 13 февраля, по сообщению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты атаковали Белогоровку со всех сторон. Впрочем, Силы обороны дали им достойный отпор. Подобная ситуация была и на Кременском направлении – получив "на орехи" от ВСУ, оккупанты отступили.

Также Фокус сообщал, что николаевские десантники с воздуха успешно срывают "наступательный потенциал врага". После этого оккупанты убегают, оставляя оружие и раненных товарищей.