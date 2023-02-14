Немає грошей на жетони: на Луганщині росіянам наказали ідентифікувати себе за допомогою гільз

Командування ЗС РФ вирішило зекономити на армійських жетонах для своїх вояків і ідентифікувати їх завдяки старому "дідівському" методу.

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На окупованій частині Луганщини російські окупанти через велику кількість поранених та вбитих облаштували під шпиталі пологові будинки. Аби зекономити на військових жетонах, завдяки яким можна ідентифікувати тіло загиблого, російським воякам наказали використовувати "дідівський" метод. Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Через відсутність металевих жетонів з особистим номером, за яким можна ідентифікувати тіло загиблого військовослужбовця, особовий склад підрозділів 20-ї армії РФ, які діють у Луганській області, зобов’язали носити у нагрудній кишені гільзу із клаптиком паперу в ній. Там кожен окупант повинен зазначити інформацію про себе", — йдеться в повідомленні.

Окупанти, щоб мотивувати особовий склад до наступу, розповсюджують агітацію про добові грошові надбавки за участь у штурмових діях та доплати кожному окупанту "за кілометр просування по українській землі".

В ОВА також зазначили, що минулої доби Сили оборони відбили ворожі атаки в районах Невського, Кремінної, Кузьминого, Шипилівки та Білогорівки.

Вчора, 13 лютого, за повідомленням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти атакували Білогорівку з усіх боків. Втім, Сили оборони дали їм гідну відсіч. Подібна ситуація була й на Кремінському напрямку — отримавши "на горіхи" від ЗСУ, окупанти відступили.

Також Фокус повідомляв, що миколаївські десантники з повітря успішно зривають "наступальний потенціал ворога". Після цього окупанти втікають, залишаючи зброю і поранених товаришів.