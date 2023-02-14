Выкрикивал на остановке "Слава Украине": в Крыму задержан мужчина за дискредитацию ВС РФ

Мужчина заявил, что начал выкрикивать украинские лозунги в общественном месте из-за того, что находился под хмельком. Позже россияне опубликовали видео с его извинениями.

Related video

Житель оккупированной Ялты подозревается в "дискредитации Вооруженных сил РФ". Мужчина, находясь на остановке общественного транспорта, выкрикивал лозунги в поддержку Украины. Об этом сообщает т.н. "Главное следственное управление Крыма".

Против 35-летнего мужчины, приехавшего на заработки в Ялту "из другого региона", возбуждено уголовное производство. Он подозревается в публичных действиях, направленных на "дискредитацию ВС РФ" (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

"Установлено, что в 2022 году постановлением городского суда мужчина дважды привлекался к административной ответственности в связи с публичными высказываниями, направленными против использования ВС РФ. Несмотря на это, несколько дней назад житель Ялты, вновь находясь в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта "Садовая", выкрикивал лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии", — говорится в сообщении т.н. "следственного управления".

Ялтинского "правдоруба" задержали и заставили просить прощения на камеру. Мужчина объяснил свои высказывания тем, что находился в нетрезвом состоянии.

9 февраля в ГУР МОУ сообщало, что во временно оккупированном Крыму российские захватчики готовятся к спецоперации ВСУ по освобождению полуострова. оккупанты установили "желтый уровень террористической опасности". В список наиболее уязвимых городов попали Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы Крыма.

Перед этим в Севастополе Севастопольский гарнизонный военный суд впервые осудил двоих военнослужащих ВС РФ, отказавшихся воевать против Украины. Братья получили по 3 года колонии общего режима.