Викрикував на зупинці "Слава Україні": в Криму затримали чоловіка за дискредитацію ЗС РФ

Чоловік заявив, що почав викрикувати українські гасла у громадському місці через те, що перебував напідпитку. Пізніше росіяни опублікували відео з його вибаченнями.

Related video

Жителя окупованої Ялти підозрюють у "дискредитації Збройних сил РФ". Чоловік, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, викрикував гасла на підтримку України. Про це повідомляє т. зв. "Головне слідче управління Криму".

Проти 35-річного чоловіка, який приїхав на заробітки до Ялти "з іншого регіону", відкрили кримінальне провадження. Він підозрюється у публічних діях, спрямованих на "дискредитацію ЗС РФ" (ч. 1 ст. 280.3 КК РФ).

"Встановлено, що у 2022 році постановою міського суду чоловік двічі притягувався до адміністративної відповідальності у зв'язку з публічними висловлюваннями, спрямованими проти використання ЗС РФ. Попри це кілька днів тому мешканець Ялти, знову перебуваючи у нетверезому стані, на зупинці громадського транспорту "Садова" вигукував гасла, які дискредитують діяльність російської армії", — йдеться в повідомленні т. зв. "слідчого управління".

Ялтинського "правдоруба" затримали й змусили просити вибачення на камеру. Чоловік пояснив свої висловлювання тим, що перебував у нетверезому стані.

9 лютого в ГУР МОУ повідомляли, що в тимчасово окупованому Криму російські загарбники готуються до спецоперації ЗСУ зі звільнення півострова. Окупанти встановили "жовтий рівень терористичної небезпеки". До списку найбільш вразливих міст потрапили Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також Джанкойський, Красноперекопський і Ленінський райони Криму.

Перед цим у Севастополі Севастопольський гарнізонний військовий суд вперше засудив двох військовослужбовців ЗС РФ, які відмовилися воювати проти України. Брати отримали по 3 роки в колонії загального режиму.