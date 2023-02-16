Украинские десантники показали, как "заканчивали контракты" вагнеровцев под Соледаром (видео)

Десантники 77-й бригады ДШВ в районе города Соледар подкарауливали российских вояк повсюду и точными ударами "демилитаризовали".

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В Донецкой области украинские десантники из 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, которые дислоцируются в районе города Соледар, показали кадры своей работы по уничтожению российских оккупантов. Видео выложили в телеграмм-канале подразделения.

На кадрах видны результаты боевой работы военнослужащих бригады. Десантники в течение длительного периода и днем, и ночью "кошмарили" оккупантов, нанося по ним удары с артиллерии и корректируя работу дроном. Россиян уничтожали среди поля, в лесополосах, в захваченных постройках.

"Новая 77-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ "заканчивает контракты" "вагнеровцев" во время боев в районе Соледара", — прокомментировал видео 77-й бригады нардеп Юрий Мысягин.

Напомним, на днях в сети появилось видео помещения, в котором разместили сотни гробов с телами. Российские пропагандисты сразу же заявили, что тела принадлежат бойцам ВСУ. Впрочем, выяснилось, что несколькими днями ранее глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин давал в этом цехе интервью, что может свидетельствовать о том, что убитые бойцы его частной военной компании.

В ГУР Минобороны 16 февраля обнародовали видео, как украинский пес в селе Парасковеевка Донецкой области помог уничтожить группу российских оккупантов. Собака, вероятно, облаяла оккупантов и на мгновение их задержала, чем успешно воспользовался оператор дрона украинских разведчиков.