Українські десантники показали, як "закінчували контракти" вагнерівців під Соледаром (відео)

Десантники 77-ї бригади ДШВ в районі міста Соледар підкараулювали російських вояків всюди й влучними ударами "демілітаризовували".

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На Донеччині українські десантники з 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, які дислокуються в районі міста Соледар, показали кадри своєї роботи зі знищення російських окупантів. Відео виклали у телеграм-каналі підрозділу.

На кадрах видно результати бойової роботи військовослужбовців бригади. Десантники впродовж тривалого періоду і вдень, і вночі "кошмарили" окупантів, завдаючи по них ударів з артилерії та корегуючи роботу дроном. Росіян нищили серед поля, в лісосмугах, в захоплених будівлях.

"Нова 77-а окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ "закінчує контракти" "вагнерівців" під час боїв у районі Соледара", — прокоментував відео 77-ї бригади нардеп Юрій Мисягін.

Нагадаємо, на днях у мережі з'явилося відео приміщення, в якому розмістили сотні трун з тілами. Російські пропагандисти одразу ж заявили, що тіла належать бійцям ЗСУ. Втім, з'ясувалося, що кількома днями раніше очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин давав у цьому цеху інтерв'ю, що може свідчити про те, що вбиті — бійці його приватної військової компанії.

В ГУР Міноборони 16 лютого оприлюднили відео, як український пес в селі Парасковіївка Донецької області допоміг знищити групу російських окупантів. Собака, ймовірно, обгавкав окупантів і на мить їх затримав, чим успішно скористався оператор дрона українських розвідників.