Ювелирная работа: винницкие пехотинцы уничтожили плохо замаскированный вражеский ЗРК "Оса" (видео)

Зенитно-ракетный комплекс оккупантов украинские защитники заметили с воздуха.

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У российских оккупантов благодаря работе бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на одном из направлений стало на один зенитно-ракетный комплекс "Оса" меньше. Видео уничтожения вражеской техники украинские защитники выложили в сети.

На кадрах видно, как российские оккупанты спрятали ЗРК под крышей здания вместе с другой техникой. Впрочем, это захватчикам не помогло. "Осу" украинские защитники заметили с воздуха и благодаря правильным координатам и ювелирной точности артиллеристов бригады уничтожили.

Сами же бойцы бригады свою удачную охоту на вражескую технику прокомментировали лаконично: "Был ЗРК "Оса".

В сети десантники 77-й бригады ДШВ показали, как охотились на российских оккупантов на Соледарском направлении и уничтожали их. "Вагнеровцев" десантники подстерегали повсюду — в посадках, полях, домах.

16 февраля бойцы Главного управления разведки Минобороны выложили видео, где показали, как вывели из строя группы российских оккупантов на Бахмутском направлении. Одна из них в селе Параскиевка им помогла нейтрализовать сельская собака, которая на мгновение остановила группу противника, а оператор украинского дрона этим удачно воспользовался.

13 февраля в сети появилось видео, как российские оккупаты бессмысленно потеряли колонну тяжелой техники в районе Угледара. Первая машина в голове колонны, взорвавшаяся на мине, не заставила россиян думать, поэтому уже через несколько секунд они остались без танков и экипажей.