Ювелірна робота: вінницькі піхотинці знищили погано замаскований ворожий ЗРК "Оса" (відео)

Зенітно-ракетний комплекс окупантів українські захисники помітили з повітря.

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У російських окупантів завдяки роботі бійців 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на одному з напрямків стало на один зенітно-ракетний комплекс "Оса" менше. Відео знищення ворожої техніки українські захисники виклали в мережі.

На кадрах видно, як російські окупанти сховали ЗРК під дахом будівлі разом з іншою технікою. Втім, це загарбникам не допомогло. "Осу" українські захисники помітили з повітря і завдяки правильним координатам і ювелірній влучності артилеристів бригади — знищили.

Самі ж бійці бригади своє вдале полювання на ворожу техніку прокоментували лаконічно: "Був ЗРК "Оса".

У мережі десантники 77-ї бригади ДШВ показали, як полювали на російських окупантів на Соледарському напрямку і знищували їх. На "вагнерівців" десантники чатували всюди — в посадках, полях, будинках.

16 лютого бійці Головного управління розвідки Міноборони виклали відео, де показали, як вивели з ладу групи російських окупантів на Бахмутському напрямку. Одну з них у селі Параскіївка їм допоміг нейтралізувати сільський собака, який на мить зупинив групу противника, а оператор українського дрона цим вдало скористався.

13 лютого в мережі з'явилося відео, як російські окупанти безглуздо втратили колону важкої техніки в районі Вугледара. Перша машина в голові колони, яка підірвалася на міні, не змусила окупантів думати, тож вже за кілька секунд вони залишилися без танків і екіпажів.