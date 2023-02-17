Украинские морпехи устроили "ночное сафари" на оккупантов в Донецкой области (видео)

Украинские защитники охотились на группы окупантов с воздуха как в окопах, так и на открытом участке.

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На одном из направлений Донецкой области украинские морские пехотинцы устроили охоту на оккупантов. Российских захватчиков атаковали с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба 36-й бригады морской пехоты.

Участие в охоте на оккупантов приняли 503-й отдельный батальон морской пехоты и 36-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Билинского.

На кадрах видно, как оккупанты малыми группами ночью, думая, что их никто не видит, пытались продвинуться вглубь украинской территории. Несмотря на темное время суток, украинские защитники заметили движение россиян, дали им немного собраться в кучу и попали в скопление врага. Также есть кадры, когда к оккупантам "прилетает" прямо в окопы.

"В вечный сон ужасов морские пехотинцы провожают русских солдат на украинской Донетчине", — подписали видео работы украинских морпехов в пресс-службе бригады.

У российских оккупантов благодаря работе бойцов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка на одном из направлений стало на один зенитно-ракетный комплекс "Оса" меньше. Видео уничтожения вражеской техники в сети выложили украинские защитники.

Также украинские десантники из 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ показали кадры своей работы по уничтожению российских кафиров в Донецкой области. Десантники в течение длительного периода и днем, и ночью "кошмарили" оккупантов, нанося по ним удары с артиллерии и корректируя работу дроном.