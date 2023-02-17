Українські морпіхи влаштували "нічне сафарі" на окупантів на Донеччині (відео)

Українські захисники полювали на групи окупантів з повітря як в окопах, так і на відкритій ділянці.

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На одному з напрямків на Донеччині українські морські піхотинці влаштували полювання на окупантів. Російських загарбників атакували з повітря. Про це повідомляє пресслужба 36-ї бригади морської піхоти.

Участь у полюванні на окупантів взяли 503-го окремого батальйону морської піхоти та 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

На кадрах видно, як окупанти малими групами вночі, думаючи, що їх ніхто не бачить, намагалися просунутися вглиб української території. Попри темний час доби українські захисники помітили рух росіян, дали їм трохи згуртуватися і поцілили у вороже скупчення. Також є кадри, коли до окупантів "прилітає" просто в окопи.

"У вічний сон жахів морські піхотинці проводжають російських солдатів на українській Донеччині", — підписали відео роботи українських морпіхів в пресслужбі бригади.

У російських окупантів завдяки роботі бійців 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на одному з напрямків стало на один зенітно-ракетний комплекс "Оса" менше. Відео знищення ворожої техніки в мережі виклали українські захисники.

Також українські десантники з 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ показали кадри своєї роботи зі знищення російських окупантів на Донеччині. Десантники впродовж тривалого періоду і вдень, і вночі "кошмарили" окупантів, завдаючи по них ударів з артилерії та корегуючи роботу дроном.