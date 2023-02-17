Круговорот оккупантов: ВСУ взяли в плен солдат ВС РФ, которых уже ловили и обменивали, — омбудсмен

То, что оккупантов освободили из плена и снова вернули на передовую, свидетельствует о проблемах недоукомплектования в российской армии, считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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В Украине бойцы Сил обороны взяли в плен двоих оккупантов. Оказалось, что раньше они уже побывали в украинском плену, и их обменяли, но они снова вернулись на фронт. Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, двое российских оккупантов после обмена снова попали в плен к ВСУ — это военнослужащие ВС РФ Александр Фоменко и Руслан Вальяшин.

"Они были в плену, их вернули, и они вторично попали в плен. Это показатель того, что даже тех, кого они возвращают, сразу отправляют на фронт. Там безумное недоукомплектование живой силой, и они всех пытаются сразу отправить на передовую", — сказал Лубинец.

Во время последнего обмена пленными между Украиной и Россией 16 февраля за бойцов Сил обороны Украина отдала коллаборанту из УПЦ МП рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. По информации СМИ, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ МП в поселке Яровая в Донецкой области Николая Звезду.

16 февраля из плена освободили 100 украинских военнослужащих и 1 гражданского. Среди освобожденных 94 украинских бойца, которые держали оборону в Мариуполе, из них 63 — защитники "Азовстали".