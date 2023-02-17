Колообіг окупантів: ЗСУ взяли в полон солдатів ЗС РФ, яких вже ловили і обмінювали, — омбудсмен

Те, що окупантів звільнили з полону і знову повернули на передову свідчить про проблеми недоукомплектування в російській армії, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Related video

В Україні бійці Сил оборони взяли в полон двох окупантів. Виявилося, раніше вони вже побували в українському полоні, і їх обміняли, але вони знову повернулися на фронт. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, двоє російських окупантів після обміну знову потрапили в полон — військовослужбовці ЗС РФ Олександр Фоменко і Руслан Вальяшин.

"Вони були в полоні, їх повернули, і вони вдруге потрапили в полон. Це показник того, що навіть тих, кого вони повертають, одразу відправляють на фронт. Там шалене недоукомплектування живою силою, і вони всіх намагаються одразу відправити на передову", — сказав Лубінець.

Під час останнього обміну полоненими між Україною та Росією 16 лютого за бійців Сил оборони Україна віддала колаборанта з УПЦ МП розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За інформацією ЗМІ, мова про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії УПЦ МП у селищі Ярова на Донеччині Миколу Зірку.

16 лютого з полону звільнили 100 українських військовослужбовців та 1 цивільного. Серед звільнених 94 українських бійці тримали оборону в Маріуполі, з них 63 — захисники "Азовсталі".