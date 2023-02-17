За ночь минус весь БК: снайперы ГПСУ рассказали, как уничтожают "вагнеровцев" в Бахмуте (видео)

По словам украинских пограничников, бойцы ЧВК "Вагнер" не оказывают помощь своим раненым, а просто проходят мимо.

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Бои в городе-крепости Бахмут Донецкой области внесли коррективы в работу украинских снайперов. Иногда они за ночь используют весь имеющийся у них боекомплект. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Как рассказывают сами украинские снайперы, в районе Бахмута они преимущественно уничтожают пехоту ЧВК "Вагнер" — те даже не успевают понять, что произошло. Больше всего поражает, говорят ребята, что оккупанты бросают своих раненых на произвол судьбы.

"Их такое бесчисленное количество, что бывает за ночь используешь почти весь БК. Они просто идут по 5-7 человек. Когда ты открываешь огонь на поражение, и видно, что он 300-й, видишь, что те, кто рядом, ему даже не помогают наложить повязку или еще что-то. Они просто идут мимо", — рассказывает украинский защитник.

Одной из проблем снайперы называют работу вражеских дронов, которые не дают им нормально работать. Расстояния, с которых они сейчас поражают целые, близкие – до 300 метров.

В сети украинские десантники 77-й бригады ДШВ ВСУ показали, как "заканчивали контракты" наемников ЧВК "Вагнер" в районе Соледара Донецкой области. Украинские защитники в течение длительного периода и днем, и ночью "кошмарили" оккупантов. По ним наносили удары из артиллерии.

В ГУР Минобороны 16 февраля показали видео, как спецназовцы-разведчики уничтожали группы оккупантов в Донецкой области. Их атаковали с воздуха при помощи дронов.