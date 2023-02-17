За ніч мінус весь БК: снайпери ДПСУ розповіли, як знищують "вагнерівців" у Бахмуті (відео)

За словами українських прикордонників, бійці ПВК "Вагнер" не надають допомогу своїм пораненим, а просто проходять повз.

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Бої в місті-фортеці Бахмут на Донеччині внесли корективи в роботу українських снайперів. Іноді вони за ніч використовують увесь наявний в них боєкомплект. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Як розповідають самі українські снайпери, в районі Бахмута вони переважно знищують піхоту ПВК "Вагнер" — ті навіть не встигають зрозуміти, що сталося. Найбільше вражає, говорять хлопці, що окупанти кидають своїх поранених напризволяще.

"Їх така незліченна кількість, що буває за ніч використовуєш майже увесь БК. Вони просто йдуть по 5-7 осіб. Коли ти відкриваєш вогонь на ураження, і видно, що він 300-й, бачиш, що ті хто поруч, йому навіть не допомагають накласти пов'язку, чи ще щось. Вони просто йдуть повз", — розповідає український захисник.

Однією з проблем снайпери називають роботу ворожих дронів, які не дають їм нормально працювати. Відстані, з яких вони зараз вражають цілі, близькі — до 300 метрів.

В мережі українські десантники 77-ї бригади ДШВ ЗСУ показали. як "закінчували контракти" найманців ПВК "Вагнер" в районі Соледара на Донеччині. Українські захисники впродовж тривалого періоду і вдень, і вночі "кошмарили" окупантів. По них завдавали ударів з артилерії.

У ГУР Міноборони 16 лютого показали відео, як спецпризначенці-розвідники знищували групи окупантів на Донеччині. Їх атакували з повітря за допомогою дронів.