"Минус пехота противника": артиллеристы ВСУ взорвали россиян под Бахмутом (видео)

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "запеленговали" оккупантов с воздуха и точным выстрелом из артиллерии уничтожили скопление врага.

Related video

В Донецкой области вблизи города Бахмут, где идут ожесточенные бои, украинские артиллеристы ликвидировали группу россиян. Об этом в своем телеграмм-канале сообщили бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

На обнародованных кадрах видно, как группа оккупантов засела на открытой местности, недалеко от лесонасаждения. Украинские артиллеристы заметили "незваных гостей" с дрона и благодаря своему мастерству попали прямо в скопление врага. В результате взрыва оккупанты буквально взлетели в воздух.

"Минус пехота противника. Бахмутское направление. Метко отработал артиллерийский дивизион 3 ОШБр, подразделение "Команда-Выстрел", — прокомментировали свою работу украинские защитники.

Ранее Фокус сообщал, что украинские морпехи устроили "ночное сафари" на оккупантов. Видео своей работы они выложили в соцсетях. Охотились на российских захватчиков сразу два подразделения — морпехи 503 отдельного батальона и 36 отдельной бригады морской пехоты.

Снайперы Государственной пограничной службы 17 февраля рассказали, как уничтожают бойцов ЧВК "Вагнер" под Бахмутом. По словам бойцов, иногда за ночь они используют на оккупантов весь свой боекомплект. Больше всего украинских защитников удивляет то, как оккупанты относятся к своим раненым.

17 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВС РФ пытаются прорвать оборону украинских защитников по трем направлениям в Луганской области.