"Мінус піхота противника": артилеристи ЗСУ висадили в повітря росіян під Бахмутом (відео)

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ "запеленгували" окупантів з повітря і влучним пострілом з артилерії знищили скупчення ворога.

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На Донеччині поблизу міста Бахмут, де точаться запеклі бої, українські артилеристи ліквідували групу росіян. Про це у своєму телеграм-каналі повідомили бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

На оприлюднених кадрах видно, як група окупантів засіла на відкритій місцевості, неподалік лісонасадження. Українські артилеристи помітили "непроханих гостей" з дрона і завдяки своїй майстерності поцілили просто у скупчення ворога. В результаті вибуху окупанти буквально злетіли в повітря.

"Мінус піхота противника. Бахмутський напрямок. Влучно відпрацював артилерійський дивізіон 3 ОШБр, підрозділ "Команда-Постріл", — прокоментували свою роботу українські захисники.

Раніше Фокус повідомляв, що українські морпіхи влаштували "нічне сафарі" на окупантів. Відео своєї роботи вони виклали в соцмережах. Полювали на російських загарбників одразу два підрозділи — морпіхи 503-го окремого батальйону та 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Снайпери Державної прикордонної служби 17 лютого розповіли, як знищують бійців ПВК "Вагнер" під Бахмутом. За словами бійців, іноді за ніч вони використовують на окупантів увесь свій боєкомплект. Найбільше українських захисників дивує те, як окупанти ставляться до своїх поранених.

17 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗС РФ намагаються прорвати оборону українських захисників за трьома напрямками на Луганщині.