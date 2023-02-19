Зеленский провел заседание Ставки в необычном формате (видео)

Президент Украины заслушал доклады о ситуации на Донбассе, юге страны и в Киеве и остался доволен результатами расширенного заседания.

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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 19 февраля, провел заседание Ставки в расширенном формате. Об этом украинский лидер рассказал в своем вечернем видеообращении к народу.

"Провел заседание Ставки в новом расширенном формате. Докладывали и главнокомандующий, и командующие направлениями, и были доклады непосредственно из передовой", — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, главнокомандующий доложил о ситуации в целом на фронте, сделав особый акцент – на мобилизации.

Также Зеленский заслушал подробные доклады по каждой боевой позиции, каждому самому горячему направлению. Речь шла о Бахмутском и Угледарском направлениях. Президент подчеркнул, что чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее украинские военные смогут завершить эту войну победой Украины.

Кроме того украинскому лидеру доложили о ситуации на южном и северном направлении. В частности речь шла и о городе Киев.

"Конечно, военные вопросы, детали действий разведки – это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение – ощущение, что Украина движется к своим целям", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 19 февраля стало известно, что США требуют от Украины немедленно начать контрнаступление. По информации СМИ, состояние обороны нашей страны приближается к критическому. А ВС РФ на этом фоне продолжают активно готовиться к наступлению.

Фокус также писал о том, единственная победа, на которую сегодня еще может рассчитывать Владимир Путин, — это удержание Донбасса и Крыма, а также запорожского сухопутного "коридора" между ними. Такое мнение выразил британский политолог Марк Галеотти.